Spalletti sul turnover: “Impossibile vadano in campo sempre gli stessi, si gioca ogni tre giorni”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa del turnover effettuato contro il Lecce e della formazione tipo con la Lazio:

“Averlo chiaro il giorno prima per me diventa difficile, devo vedere allenamenti e capire se i ragazzi hanno smaltito la fatica. Ieri mezza squadra non si è allenata per fare defatigante e quindi per me è difficile dire oggi chi scenderà in campo domani. Con tutte queste gare ravvicinate è impossibile che giocano sempre gli stessi, si tenterà di valutare un po’ tutti”.