Spalletti-Tudor, scintille a fine primo tempo

Animi molti caldi al Diego Armando Maradona tra Verona e Napoli. I partenopei in particolare hanno avuto da recriminare su alcune scelte arbitrali che non hanno convinto i giocatori in campo e i tifosi.

Non solo in campo, anche in panchina la tensione è palpabile. A fine del primo tempo Spalletti e Tudor si son ritrovati faccia a faccia, con l’allenatore dei veronesi che avrebbe risposto a tono alle proteste del tecnico dei partenopei. La discussione è proseguita negli spogliatoi, dove Spalletti ha inseguito Tudor nel tunnel riservato alla squadre gialloblù