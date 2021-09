Intervenuto a Sport Express alla vigilia della sfida col Napoli al Maradona, il centrocampista dello Spartak Mosca Zelimchan Bakaev ha riconosciuto la difficoltà della gara che attende lui e i suoi compagni: “A Napoli il nostro atteggiamento sarà quello di una squadra che lotta, altrimenti sarà molto difficile. Il Napoli è una squadra molto forte, stanno giocando davvero bene nel loro campionato e spero sempre che Dio possa darci una mano.

Un giocatore da tenere sott’occhio? Per quale motivo, non ce n’è mica uno solo: tanti giocatori sono bravi e noi dobbiamo prenderli come gruppo e non come singoli. Dobbiamo giocare da squadra se vorremo ottenere un risultato. Tensione dopo due sconfitte? Dopo una sola vittoria non riesci a liberarti della tensione, devi fare una striscia positiva e per farla bisogna lavorare e dare il massimo. Dobbiamo invertire la rotta“.