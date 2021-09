Spartak Mosca, Dzhikiya: “Il Napoli è un grande club e dobbiamo dare tutto. Rumors di mercato? Sciocchezze”

In conferenza stampa ha parlato cosi il calciatore dello Spartak Mosca Dzhikija, ecco le sue parole:

Dzhikiya: “Napoli del livello di Real Madrid, Milan, Juventus o altre squadre di Champions League? Non devo definire io il livello del Napoli. Ad oggi è una squadra molto forte che dimostra il suo valore sul terreno di gioco. Ho visto le partite contro Leicester e Cagliari e me ne sono convinto, le ho analizzate in prima persona”

Un arrivo qui? “Un trasferimento in passato al Napoli? Smentisco tutto, quello che dice è una cosa e quello che accade è un altro”

Poi ha proseguito: “Cosa penso del successo dello Sheriff Tiraspol contro il Real Madrid? Beh, devi dare sempre tutto te stesso in mezzo al campo. E la partita di domani è una di quelle dove sarà necessario tutto quello che sarà possibile dare. La vittoria contro l’Ufa? Oggi guardiamo partita dopo partita, però aver vinto l’ultima sicuramente ci ha messo di buon umore. Caufriez? Mi piace come si sta adattando alla squadra, come si mette in mostra con le sue doti. Ci prova e tenta di fare ogni cosa gli venga richiesta. È un buon compagno di squadra, ed il suo lavoro è molto buono quindi va bene così”