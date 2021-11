Arrivano notizie importanti e ufficiali in vista della partita Spartak Mosca-Napoli, quinta giornata della fase a gironi di Europa League, gara in programma giovedì 24 novembre e che per gli azzurri, in chiave qualificazione, può già essere decisiva. Le autorità russe apriranno lo stadio che potrà essere occupato dal 30% degli spettatori consentiti che dovranno avere vaccino per poter accedervi o del classico tampone. In Russia la situazione sta peggiorando e per questo l’allerta è massima.