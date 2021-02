Specchia: “Gattuso? I campioni del mondo godono di grande privilegio. Spalletti sarebbe l’uomo giusto per il Napoli”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo Specchia, dirigente ed osservatore. Queste le sue parole a tema azzurro:

“Andreazzoli a Napoli? Lo avrei visto benissimo. È un ottimo allenatore. Gattuso? I campioni del mondo godono di un privilegio incredibile. C’è molta benevolenza verso coloro che hanno avuto una carriera importante da calciatore. Lo stesso discorso vale per Pirlo che è un’apprendista. Spalletti? Secondo voi, uno come lui che adora il pubblico caldo, e che quando veniva a Napoli diceva che il calore della curva lo faceva sognare, non verrebbe? Sempre che ci sia un progetto. Se il Napoli non centrasse la Champions ipoteticamente, Spalletti verrebbe e si impegnerebbe per due anni, ma che garanzie avrebbe? Però la volontà di sognare il Napoli in questo momento sono sicuro che ce l’abbia. Spalletti uomo giusto per Napoli? Sì senza dubbio. Ha una grande personalità. Io lo stimo come uomo”.