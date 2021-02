Spezia, il pres. Chisoli scherza: “Italiano non è pronto per il Napoli”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per noi questa stagione è assolutamente positiva e anche l’ultima vittoria contro il Sassuolo ci ha dato maggiore consapevolezza. La nuova proprietà ancora deve insediarsi, sono orgoglioso di rimanere ancora presidente in questa fase di passaggio. La nostra priorità è rimanere in Serie A, sarà dura ma ci metteremo tutto il nostro impegno.

Italiano pronto per l’avventura al Napoli? No, non è pronto, deve rimanere a Spezia ancora per tanti anni, (ride, ndr.) Italiano è un grande allenatore e speriamo che resti ancora un po’ con noi. E’ attenzionato da grandi squadre, ma lui è concentrato sul nostro progetto, poi la priorità della nuova proprietà americana è quella di confermarlo”.