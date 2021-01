Spezia, il vicepresidente: ”Nzola? È normale che comunque possa piacere al Napoli”

Andrea Corradino, vicepresidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “L’impegno col Napoli sembrava proibitivo e invece siamo riusciti in un’ impresa. Però c’è da dire che il Napoli ha avuto una miriade di occasioni. Siamo stati bravi a non disunirci dopo i momenti difficili e siamo stati premiati. Il calcio è imprevedibile e questo è anche il suo aspetto più bello. Nzola? Il ragazzo è molto interessante ma sicuramente non parte a gennaio. Non so se ci sono stati contatti col Napoli. Calciatore che sa controllare le emozioni e lo ha dimostrato col rigore. È normale che comunque Nzola possa piacere ai club importanti di A come lo è il Napoli”.