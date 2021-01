Spezia, il vicepresidente: ”Saponara si è messo subito a disposizione del mister, potrebbe debuttare con il Napoli”

Andrea Corradino, vicepresidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lo Spezia arriva al match con il Napoli con la giusta concentrazione. Sapevamo che la Serie A ci avrebbe messo in difficoltà ma abbiamo dimostrato di poterci giocare sempre le partite. Non è facile per una neopromossa giocare in Serie A allo stesso livello delle altre. Esclusa la prestazione di Crotone lo Spezia è andata a giocarsi la partita contro chiunque. Magari ci sono state buone prestazioni nell’ultimo mese ma non sono arrivati i risultati. Saponara? Se debutterà deciderà l’allenatore. Il giocatore si è messo subito a disposizione e credo che una parte di partita possa anche affrontarla. Saponara porti un qualcosa in più dal punto di vista tecnico e della qualità. Siamo in un periodo di emergenza e abbiamo molti giocatori fuori sia per infortuni che a causa del Covid. Ci sta che oggi possa essere utilizzato dal mister. Napoli? E’ una squadra che seguo da sempre con simpatia. Mi piace molto il Napoli di quest’anno. Con il Cagliari l’ho visto e mi è piaciuto moltissimo. Gattuso è un allenatore di grande capacità che è riuscito a trasmettere la sua grinta alla squadra. Mercato? Questa è materia che lascio al direttore Meluso”.