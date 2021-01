Spezia, Italiano: “Sbagliato completamente l’approccio alla partita. Perso con dignità”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta col Napoli. “Se sbagli l’approccio alla partita contro una grande squadra poi paghi. Abbiamo perso con dignità. Perdere non piace a nessuno. Abbiamo complicato la partita nel primo tempo. Abbiamo cercato di rimediare agli errori fatti ma non ci siamo riusciti. Abbiamo onorato la Coppa Italia fino ai quarti. Se ci salviamo? Lo vedremo in queste 19 partite. Non dobbiamo presentarci come nel primo tempo col Napoli, se siamo invece quelli del secondo tempo possiamo riuscirci. Zoet? Chi meriterà il posto andra’ in campo”.