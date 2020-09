Spezia-Llorente, Il Mattino: “Trattativa può decollare. Younes potrebbe restare”

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio alla questione relativa alla cessione di Fernando Llorente. L’offerta da 2,5 milioni di euro per lui da parte del club neo promosso in Serie A Spezia aveva già intrigato lo spagnolo. Ora la trattativa sembra in dirittura d’arrivo. Il tedesco Younes, invece, per questioni relative alla rosa partenopea, potrebbe anche restare al Napoli.

Le parole de Il Mattino: “Trattativa, quindi, che a questo punto potrebbe realmente decollare: il centravanti ha il contratto in scadenza 2021 ed è in uscita visto che il Napoli ha già tre centravanti, Osimhen, Mertens e Petagna. Potrebbe invece restare Younes perché il club azzurro non acquisterà altri esterni di attacco: il tedesco, quindi, ha ora più possibilità di rimanere, anche se tutto dipenderà dalle richieste che riguarderanno lui e Ounas”.