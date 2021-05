Spezia-Napoli, Gattuso dovrà rivedere la costruzione dal basso

La Repubblica scrive in merito alle ultime in casa del Napoli: “Gattuso curerà molto i movimenti di Manolas e Rrahmani nel corso della vigilia: preferiscono entrambi la marcatura e non hanno grande propensione nell’impostazione. Dovrà essere rivista la costruzione dal basso (magari con l’arretramento di un centrocampista come Fabian per far partire l’azione) ma soprattutto bisognerà appoggiarsi di più al centravanti. Osimhen garantisce profondità e accetta il duello fisico con gli avversari. Sono queste le soluzioni da rifinire al meglio”.