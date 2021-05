Spezia-Napoli, voti che esaltano Osimhen: “Ha una voglia fuori dal comune”

Prestazione che sfiora l’eccellenza per Victor Osimhen, vero motore della squadra di Rino Gattuso che corre con una vittoria importante verso l’obiettivo di stagione. Due gol contro lo Spezia e bel gioco da parte del nigeriano che conferma il suo trend positivo di titolarità e prestazioni. I quotidiani sportivi lo elogiano all’unanimità, concedendo voti molto alti, specchio di effettivo merito da parte del numero 9 a disposizione di Rino Gattuso.

Le pagelle:

– La Gazzetta dello Sport 8: “Sette gol nelle ultime otto gare, da inizio aprile. Velocità superiore, si concede anche un assist”.

– Corriere dello Sport 8,5: “Fa impazzire lo Spezia, non semplicemente la difesa: una doppietta, un vassoio sul quale accomoda per Lozano, una giornata che è tutta sua”

– Tuttosport 8: “Se è questo, per il prossimo campionato è molto più vicino all’Inter”

– Il Mattino: “Il suo sorriso emoziona: ha una voglia fuori dal comune, si percepisce che darebbe una parte di sé per la vittoria. E’ un altro Napoli con il nigeriano in campo.