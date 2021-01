Spezia, Pobega a DAZN: “Successo fondamentale, prova di carattere”

Tommaso Pobega, autore del gol vittoria dello Spezia contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN:

“E’ stata una bellissima emozione. Un successo fondamentale con una prova di carattere. Siamo andati uno in meno e abbiamo tenuto duro. E’ stato bello per me e per tutta la squadra”.

L’hai cambiata dalla panchina. “Quando uno subentra deve cercare di dare una mano a chi ha già speso tanto. Spero che ci sia servito il mio ingresso in campo”.

Meglio meno belli e più concreti? “Tante cose le prepariamo in settimana, sono i nostri concetti di base. Poi analizziamo video per metterci bene in campo. L’obiettivo è prendere complimenti e punti”.