Spezia, Pobega: “Gattuso fondamentale per me. Col Napoli gara in cui abbiamo fatto meno”

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva:

“Spero abbia fatto piacere a Milanello il gol che ho segnato a Napoli, ma sono concentrato sullo Spezia. Ho amicizia con molti ragazzi: ogni tanto ci sentiamo, con Gabbia ma non solo. In un futuro sarebbe bello tornare ad essere compagni. Penso però che adesso io debba migliorare per essere sempre pronto per giocare anche per il Milan”.

Su Gattuso: “Lui è stato fondamentale per il mio percorso, ieri non sono riuscito a vederlo dopo la partita, ma ci eravamo salutati e abbracciati prima”.

Sul gol: “Già l’anno scorso mi aveva portato a segnare diversi gol nel Pordenone, cercando di incidere in fase offensiva. Ieri ho avuto la bravura e la fortuna di trovare il rigore ed essere veloce sul tap-in. Quella di Napoli è stata una partita in cui forse siamo riusciti meno visto il lavoro che facciamo in settimana. Per questo siamo stati premiati visto che abbiamo dato molto. In molti di noi sono alla prima esperienza in A e vogliamo giocarci le nostre carte: forse ultimamente non abbiamo raccolto tutti i frutti di ciò che abbiamo creato. Dobbiamo continuare con la voglia di sacrificarci sempre di più come abbiamo fatto ieri”.

Il paragone con Marchisio: “I paragoni li lascio fare agli altri, non ho mai avuto un modello di riferimento. Ci metterei la firma per fare una carriera importante come la sua”.