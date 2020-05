Spiagge, fase 2. «Isole» divise di ombrelloni: le regole per andare al mare in sicurezza

Tra le file di sdraio e lettini dovrà esserci una distanza di 5 metri, tra gli ombrelloni bisognerà invece prevedere 4 metri e mezzo. Eccola la spiaggia ai tempi del coronavirus immaginata dagli scienziati. Le regole sono arrivate, entro la fine della settimana il governo le discuterà con i gestori per mettere a punto quelle linee guida che nei prossimi mesi consentiranno agli italiani di andare al mare. Misure strettissime che già provocano la protesta dei gestori degli stabilimenti balneari, preoccupati da una crisi del turismo che rischia di diventare devastante per chi ha poco spazio a disposizione e dunque rischia di non arrivare nemmeno al pareggio dei costi. Ognuno potrà gestire gli spazi e inventare soluzioni alternative, ma su alcune disposizioni non ci saranno deroghe. E i controlli sulle spiagge libere saranno affidati a vigili e steward. Al momento si sta pensando agli spostamenti all’interno della propria Regione, ma entro la fine di maggio – dopo aver monitorato l’andamento della curva epidemica – potrebbe bastare il test sierologico per spostarsi da una regione all’altra.

Le postazioni Niente separatori di plexiglass per evitare l’effetto serra, e nemmeno recinti. Per impedire che i bagnanti arrivino troppo vicini basterà creare una sorta di isole dove ognuno potrà sistemarsi con le sdraio o i lettini e l’ombrellone. Non si potrà stendere gli asciugamani per terra, nè adagiarsi sulla sabbia. Ognuno dovrà rispettare il posto assegnato al momento di arrivare in spiaggia e spetterà al gestore decidere se consentire ai clienti di rimanere tutto il giorno o se invece prevedere un doppio turno. Certamente non ci potranno essere file agli ingressi e quindi si privilegeranno gli abbonamenti oppure le prenotazioni via internet o telefono.

Docce e spogliatoi Tutte le strutture fisse come spogliatori, cabine, docce dovranno essere sanificati ma non sarà possibile accedervi se non è stata prevista una disinfezione subito dopo l’uscita di ogni cliente. Stesse norme igieniche dovranno essere previste per i lettini e le sdraio, così come per tutte le altre attrezzature. Vietato assembrarsi e dunque anche i giovani dovranno mantenere le distanze sia sull’arenile sia presso i chioschi. In numerosi punti dello stabilimento dovranno essere sistemati i dispenser per il disinfettante ma anche i rubinetti dove lavarsi le mani e gli addetti dovranno poi provvedere alla igienizzazione.

Cibo da asporto I ristoranti sulla spiaggia e i bar dovranno seguire le stesse regole degli altri locali pubblici. E dunque se sarà possibile mantenere il distanziamento tra i tavoli si consentirà ai clienti di sedersi, altrimenti si potrà soltanto prendere il cibo e consumarlo vicino al proprio ombrellone. I servizi di pulizia dovranno essere costanti e garantire lo svuotamento dei cestini.