Sport – Barcellona, la priorità della difesa è Koulibaly: c’è il sì del giocatore

Secondo quanto riferito da Sport, quotidiano spagnolo, il Barcellona ha come prima scelta Kalidou Koulibaly per la difesa. La valutazione del club catalano è di 30 milioni di euro, visto il contratto in scadenza nel 2023, e ha già ricevuto il sì totale del giocatore per concludere la trattativa, ma si deve trovare l’accordo con il Napoli. De Laurentiis non ha accettato le offerte negli anni scorsi per le alte pretese, ma ora si troverebbe costretto a cedere il difensore senegalese. Per abbassare il costo di Koulibaly, comunque, il Barça potrebbe anche inserire Pjanic nella trattativa.