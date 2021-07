Sportialia – Napoli, Emerson Palmieri priorità (confermata) di Spalletti

Emerson Palmieri resta, come riporta Sportitalia, per distacco, il primo nome del Napoli per la fascia sinistra. Nelle ultime settimane è stato accostato un po’ a tutti, Inter compresa, ma la soluzione che porta in Campania va sempre tenuta in grossa considerazione. Al punto che Luciano Spalletti non ha smentito, nella conferenza stampa di presentazione, di averlo sentito per caldeggiarne la candidatura. Spalletti lo ha già allenato e lo conosce bene, al Napoli sono stati accostati tanti nomi (alcuni inopportuni, senza che ci fossero trattative, per esempio Nuno Tavares molto vicino all’Arsenal) quando la prima scelta – come già raccontato – è soltanto una. I rapporti con il Chelsea, rafforzati dai tempi dell’operazione Jorginho che sembrava a un passo dal Manchester City, possono aiutare. Per il momento il Napoli spera di realizzare un’operazione alla Bakayoko, in prestito con diritto di riscatto, l’idea dei Blues è quella di fare cassa. E inizialmente anche per Bakayoko sembrava la stessa. Non resta che aspettare, di sicuro sarebbe un colpo di assoluto spessore.