Sportialia – Napoli su Adama Traorè, l’esterno del Wolverhampton può sostituire Lozano

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha svelato alcune novità sul mercato del Napoli nel suo editoriale: “Nessun colpo in vista per gennaio, ma filosofia che non cambia, i successi si costruiscono con pazienza, motivo per cui Giuntoli, oggetto del desiderio della Juve, sta già pianificando quelle che potrebbero diventare le sue ultime mosse da direttore sportivo del Napoli. Già partita da tempo quindi la caccia a quello che sarà il sostituto del “Chucky” Lozano, piace particolarmente il profilo dell’ingombrante Adama Traorè, esterno d’attacco in scadenza con il Wolverhampton. Tutti scenari che però non distraggono minimamente la piazza partenopea, che in testa ha soltanto pensieri tricolori”.