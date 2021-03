Sportitalia – Anche l’Inter è interessata a Nikola Maksimovic

Alfedo Pedullà, giornalista esperto di mercato, scrive sul suo sito alfredopedullà.com: “Nikola Maksimovic lascerà il Napoli a parametro zero, esattamente come Elseid Hysaj. Gli scenari spesso cambiano, ma in questo caso sarebbe davvero sorprendente. Per il difensore serbo in scadenza le offerte non mancano e rilanciamo quanto vi avevamo svelato lo scorso 27 settembre, a pochi giorni dalla fine del mercato estivo. Ribadendo il concetto lo scorso novembre e tornandoci nelle ultime 48 ore. Anche l’Inter è interessata a Maksimovic, a maggior ragione a zero, visto che Ranocchia si libererà a giugno e difficilmente rinnoverà e considerato che anche il futuro di Kolarov è in bilico. Maksimovic valuterà un altro paio di proposte, anche dalla Premier, ma l’Inter resta assolutamente in corsa. E c’è tempo…”.