Sportitalia – Benevento, dopo Remy pronto anche il colpo Glik dal Monaco

Archiviato il discorso promozione, il Benevento è al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione di Serie A. Non solo Remy per l’attacco, il club di Vigorito vuole piazzare un colpo di assoluta esperienza anche in difesa: i campani sono vicini alla svolta per Kamil Glik, una storia di quattro giorni fa, presto si potrebbe arrivare alla giusta quadratura con il Monaco, proprietario del cartellino del giocatore in scadenza nel 2021. Il centrale polacco, potrebbe così tornare in Italia dopo le positive esperienze con Palermo, Bari e Torino.

Fonte: Alfredopedullà.com