Sportitalia – Contatto Mertens-Sarri, ma la priorità del belga è il rinnovo con il Napoli

C’è stato un contatto tra Maurizio Sarri e Dries Mertens. Il loro rapporto resta speciale a prescindere, non a caso con Sarri in panchina “Ciro” ha battuto tutti i record trasformandosi da attaccante esterno a prima punta con risultati straordinari. La Lazio può essere interessata, ma sa che in questi giorni la priorità dell’attaccante belga è quella di rinnovare il contatto. Mertens resterebbe a Napoli per tutta la sua vita calcistica, questo è bene ribadirlo. Sa anche che non potrebbero esserci condizioni per un rinnovo alle cifre attuali, circa 4,5 milioni, ma è normale che non potrebbe esserci un ridimensionamento tale da andare sotto la metà. E anche su questo tavolo si giocherà la partita, con un prevedibile incontro nei prossimi giorni. Ripetiamo: la priorità di Mertens è il rinnovo per il Napoli. Le altre eventuali candidate (Lazio compresa) per ora possono soltanto restare alla finestra.

Fonte: Alfredopedulla.com