Sportitalia, Criscitiello: “Le altre si sono arrese allo strapotere del Napoli”

Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale per Sportitalia: “Tutte le settimane dico: vabbè ad Empoli pareggerà. Quella prima, si dai con la Cremonese esce la sorpresa come in Coppa. Mi sono stufato. Le altre sono normali e si sono arrese allo strapotere del Napoli che rende tutto vergognosamente facile. E’ anche vero che, nel calcio, quando è il tuo anno ti va tutto bene. Non è il caso del Napoli che quest’anno ha raggiunto la perfezione tecnica. Ad Empoli un’altra passeggiata di salute. A Francoforte uno spot europeo per il Napoli e per l’Italia. Quando ti capitano stagioni così, però, devi ottimizzare il più possibile per entrare nella storia. Ed è per questo che sognare la doppietta scudetto-Champions oggi non deve essere più un tabù. I partenopei stanno riscrivendo la storia del nostro campionato e sarebbe bello riscriverla anche in campo europeo. De Laurentiis è il Presidente che ha tolto il Napoli dall’inferno della C, Giuntoli il Direttore che ha visto più partite di serie D che di Champions League, Spalletti “quello bravo ma tanto arriva sempre secondo”. E’ il capolavoro di tutti e lo è anche dei tifosi che questa volta hanno dimostrato una grande intelligenza e, solo oggi, iniziano a far partire giustamente la festa. Autorizzata. L’Inter, a Bologna, ha sventolato definitivamente bandiera bianca”.