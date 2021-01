Sportitalia- Il rinnovo di Gattuso è fantascienza. De Laurentiis ha contattato altri allenatori

Come riporta il portale alfredopeddulla.com, oggi parlare del rinnovo di Gattuso con il Napoli è fantascienza. Il rapporto tra il mister calabrese e De Laurentiis non è più diretto, anzi oggi non c’è più un rapporto. Fino a 15 giorni fa i contratti erano in mano agli avvocati per la definitiva liberatoria, scadenza 2023 senza penali o tagliole, poi sono successe altre cose – alcune gravi – che hanno interrotto un idillio che non può funzionare soltanto e parole. Il patron azzurro ha contattato anche altri allenatori. Gattuso non di dimetterà. La situazione coivolge anche Giuntoli.