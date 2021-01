Sportitalia – In dirittura d’arrivo il rinnovo di Gattuso: con la Supercoppa potrebbe entrare nella storia

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia. Queste le sue parole:

“Il prolungamento del contratto di Rino Gattuso non è mai stato in discussione. Siamo in dirittura d’arrivo, non ci sono intoppi e dopo la Supercoppa potrebbe essere ratificato tutto, entrando, in caso di vittoria, nella storia come allenatore più giovane ad aver vinto questa competizione. La squadra si ritroverà al Maradona alle 19 e ci sarà il ritiro in albergo. A destra Hysaj per Di Lorenzo, Ospina in porta e Manolas e Koulibaly al centro. Demme e Fabian unico ballottaggio. Ospina? Ha quel carisma da leader”.