Sportitalia – Incontro Giuntoli-D’Avila entro martedì: si attende anche il sì di Karnezis al Lille

Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, ha fatto il punto sulla trattativa per Osimhen:

“Gli amici di Osimhen, i presunti conoscenti di Osimhen, i cugini di Osimhen, i confidenti di Osimhen. Il mondo è bello perché è vario: ogni giorno ce ne raccontano una, come se fosse verità assoluta. Ieri avevano giurato che l’annuncio sarebbe arrivato oggi, il giorno di Napoli-Sassuolo. Una cosa praticamente impossibile, essendo stato il Napoli impegnato in campionato e quindi con altre cose in testa. Diventa incredibile questa corsa allo scoop (quale scoop?) che molto spesso diventa un’invenzione. E ci sembra ancora più triste che molti siti riportino tutto, anche le cose più inventate di questo mondo.

Ci spiace davvero, lo diciamo con sincerità. E ci sembra solo un modo per fare “traffico”. L’annuncio giusto arriverà, magari dopo l’ultimo dialogo (entro martedì) tra Giuntoli e l’agente D’Avila per mettere a posto i dettagli. Magari dopo il sì definitivo di Karnezis al Lille, il buon esito (ormai è chiaro da tempo) non dipende dal sì del portiere, però può entrare anche lui nell’operazione. E quando arriveremo all’annuncio vero, molti venditori di fumo (anche quelli in azione dell’Africa nelle ultime ore) potranno occuparsi di altro. Le frenate di Giuntoli sono comprensibili, ma la tavola ormai è apparecchiata da giorni e giorni”.