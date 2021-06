Sportitalia – Insigne, nessun segnale per il rinnovo: Barcellona e club inglesi su di lui

Secondo quanto riportato da Sportitalia, in casa Napoli non si è ancora parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne. Probabilmente se ne parlerà dopo l’Europeo, ma al momento non c’è nessuna proposta da parte della società. C’è la possibilità che il capitano dei partenopei giochi un altro anno al Napoli in scadenza di contratto. I sondaggi da altre squadre non si fanno attendere. Ci sono offerte dall’Inghilterra e dalla Spagna, in particolare dal Barcellona, che per ora si è limitato ad esplorare la situazione.