Sportitalia – Inter, tre nomi per l’attacco: sondaggio con il Torino per Zaza

Manca poco e si chiuderà la sessione invernale di calciomercato. L’Inter di Antonio Conte prova l’ultimo colpo in attacco, per far rifiatare Lukaku e Lautaro Martinez durante la stagione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, in queste ore ci sarebbe stato un sondaggio per Simone Zaza del Torino da parte dei nerazzurri. Conte lo riabbraccerebbe dopo l’avventura alla juventus. In lista anche Bakambu e Rondon, in svantaggio rispetto all’italiano, dopo il suo passaggio in prestito al Villareal sfumato.