Sportitalia – Juventus, la prima scelta è Suarez: ma può risalire Milik

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla ricerca dell’attaccante da parte della Juventus:

“La Juve deve portare pazienza, semplicemente perché si è messa in questa situazione legata al passaporto di Suarez e i tempi non possono essere rapidissimi. Il Pistolero resta la prima scelta, Morata piace ma prima l’Atletico Madrid deve prendere un attaccante che avrebbe individuato in Cavani, vecchio obiettivo di sempre. Dzeko oggi è più vicino alla Roma che alla cessione, le cose di mercato cambiano talvolta anche ogni giorno, normale che il grave infortunio a Zaniolo abbia fatto la differenza in tal senso. Ma, attenzione, aspettiamo la decisione definitiva. Occhio alla posizione di Milik, primo obiettivo Juve prima dell’avvento di Pirlo in panchina, e promesso sposo a lungo della Roma prima del suddetto black-out. Il polacco, in scadenza tra nove mesi e mezzo, può sempre tornare in orbita Juve, ricordando che aveva un accordo con i bianconeri. Sempre se le carte non si rimescoleranno ulteriormente, dipenderà – ripetiamo – dalla definitiva posizione di Dzeko alla Roma“.