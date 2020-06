Sportitalia – Kumbulla, c’è la fila da gennaio: l’Inter spera di resistere

Marash Kumbulla è un difensore di grande talento e con ampi margini di miglioramento. E non a caso sulle sue tracce ci sono da mesi diverse big. Su tutte l’Inter, che già da gennaio si era mossa incassando una disponibilità di massima con il classe 2000, che aveva respinto le avances del Napoli. Kumbulla – valutato dall’Hellas Verona oltre i 30 milioni – piace molto alla Lazio, tra i club interessati c’è anche la Juve, ma quest’ultima per ora non ha in programma un affondo (nella rosa a disposizione di Sarri sono presenti già 5 centrali più Romero). Ecco perché l’Inter, dopo i contatti di gennaio che vi avevamo raccontato, spera di resistere per regalare a Conte un importante rinforzo di qualità e prospettiva per la difesa.

fonte: alfredopedulla.com