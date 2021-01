Come riporta Sportialia, Kevin Malcuit e il Parma, operazione calda da venerdì. Manca soltanto l’ultimo via libera di Malcuit, per il Napoli non ci sono problemi. Quindi non si è riscaldata oggi, esattamente come ci aveva pensato la Fiorentina prima di virare decisamente su Andrea Conti. Ora non ha più senso di parlare di Malcuit in orbita viola.