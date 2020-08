Sportitalia – Napoli forte su Faraoni in caso di addio di Hysaj

Mohamed Fares e la Lazio, avanti tutta. Il club di Lotito ha guadagnato la pole e ora vuole chiudere. La Fiorentina, fortemente interessata, per ora deve inseguire e aspettare. Per due motivi: Fares è la prima scelta di Simone Inzaghi e il fascino della Champions è irresistibile. La Lazio è in contatto no stop con la Spal, l’offerta potrebbe essere di 8-9 milioni più bonus. La Spal aveva ceduto Fares all’Inter prima del grave infortunio per 12 milioni più bonus, vorrebbe realizzare quella cifra ma ci sono le basi per un accordo. Un altro specialista di fascia potrà muoversi nelle prossime settimane: ci riferiamo a Faraoni, in uscita dall’Hellas, nome forte per il Napoli solo se non dovesse rinnovate Hysaj.

Fonte: Alfredopedullà.com