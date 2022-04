Sportitalia – Napoli, incontro con il Genoa per Cambiaso: la situazione

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato dell’interesse dell’Inter e del Napoli per Andrea Cambiaso. L’esterno del Genoa ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e non rinnoverà:

“L’Inter aspetterebbe Cambiaso anche a zero, ma è chiaro che ci saranno sviluppi nelle prossime setimane, quando sarà più chiara la situazione in classifica dei rossoblù. Il ragazzo del Genoa, confermiamo, piace moltissimo al Napoli che lo ritiene in prospettiva una buonissima mezzala e non soltanto un esterno. Al punto che la settimana prossima è in programma un incontro con il Genoa. Il club azzurro intanto ha concretizzato due operazioni importanti come quelle di Olivera e Kvaratskhelia“.