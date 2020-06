Sportitalia – Napoli, la priorità è il centravanti: Osimhen la prima scelta. Il difensore arriva solo se parte Koulibaly

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul suo sito ufficiale ha fatto il punto sul mercato del Napoli:

“Il Napoli sta vivendo un grande momento dopo la conquista della Coppa Italia, ma continuerà a lavorare sul mercato per consegnare a Gattuso i rinforzi necessari per riaprire un nuovo ciclo. Confermiamo che Victor Osimhen resta sempre il primo nome della lista per l’attacco (Azmoun insegue), i contatti sono andati avanti, il gradimento del calciatore c’è, il Napoli parla in modo fitto con il Lille e ha già memorizzato che il ragazzo gradirebbe molto essere al centro del progetto. E la visibilità di una notte come quella di Roma non ha fatto altro che aumentare l’appeal del Napoli. Chiaramente molto dipenderà da Milik: senza rinnovo, finirebbe sul mercato. Il rinnovo oggi è bloccato, al Juve è in attesa ma occhio – come già raccontato – alle possibile irruzioni delle big inglesi (vi avevamo parlato del Chelsea, che però ha preso Werner, e confermiamo il Tottenham).

Gli esterni offensivi (da Boga e Everton) verranno sempre monitorati, ma l’investimento per la punta centrale è la priorità. Con Allan in uscita a centrocampo (occhio all’Everton) le percentuali di Veretout possono crescere, a maggior ragione se consideriamo che la Roma deve cedere, a maggior ragione se volesse blindare Pellegrini e Zaniolo.

Difensori centrali: il tanto vituperato Maksimovic ha dimostrato tutto il suo valore, soltanto una cessione di Koulibaly (ma alle cifre invocate da De Laurentiis) potrebbe comportare l’arrivo di un altro specialista. E occhio alle mosse sulle fasce: a sinistra un paio di profili stranieri in caso di cessione di Ghoulam, per la corsia di destra piace molto Davide Faraoni considerato che Hysaj è in scadenza di contratto e andrà via. A meno che…“.