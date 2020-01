Sportitalia – Napoli, Lobotka si avvicina: i dettagli dell’operazione

Stanislav Lobotka non va neanche in panchina nella sfida che il Celta Vigo giocherà questa sera alle ore 21 contro l’Osasuna. Escluso e spedito in tribuna dal tecnico Oscar Garcia, un chiaro indizio di mercato dopo le parole di ieri dello stesso allenatore in conferenza stampa. E il Napoli resta sempre in attesa per Lobotka, un’operazione che vi raccontiamo da tempo. I contatti proseguono no stop al telefono, le cifre sono state battezzate (sotto i 20 milioni, può esserci qualche bonus in più ma si tratta di dettagli), l’intesa sul contratto c’è (1,8 milioni a stagione), la promessa del Celta Vigo di liberarlo extraclausola (da 50 milioni) anche. E i prossimi giorni saranno caldissimi sul fronte Lobotka-Napoli.

