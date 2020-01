Sportitalia – Napoli, preso Lobotka: operazione da 20 mln più bonus non facilmente raggiungibili

Stanislav Lobotka, come ampiamente previsto, sarà un calciatore del Napoli. Le nostre esclusive partono dal 24 dicembre quando, a sorpresa, lo slovacco aveva scavalcato gli altri candidati. Nel frattempo il Napoli ha preso Demme e ha trovato gli accordi definitivi con il Celta, operazione da 20 milioni più 3-4 bonus non facilmente raggiungibili con pagamento dilazionato in più tranche. Lobotka, che voleva solo il Napoli, sta preparando le valigie: tra domani e dopodomani il suo arrivo in Italia per le visite e per mettersi a disposizione di Gattuso.

Fonte: Alfredopedullà.com