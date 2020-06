Sportitalia – Napoli, si chiude la pratica rinnovi: manca solo l’annuncio per Zielinski e Maksimovic

Il Napoli sta chiudendo la pratica rinnovi. Manca soltanto l’annuncio per Piotr Zielinski, arriverà più o meno in simultanea quello per Nikola Maksimovic, ignorato o quasi da Ancelotti e rivalutato da Gattuso, al punto che è pronto un prolungamento quinquennale. La vicenda Milik resta assolutamente bloccata, nel senso che – rispetto alla scadenza 2021 – non ci sono margini per il rinnovo e difficilmente ce ne saranno. Milik piace alla Juve e al Tottenham, lui vuole i bianconeri ma bisogna aspettare per capire i margini d’intesa su una valutazione che il Napoli continua a considerare alta, pur sapendo che a un anno dalla scadenza dovrà abbassare le richieste per non perderlo a zero. Capitolo Hysaj: ci sono margini per un rinnovo, a Gattuso piacerebbe, sullo sfondo resta Faraoni. Per il centrocampo una quasi priorità è Veretout, ritenuto perfetto per il sistema di gioco di Ringhio. Aggiornamento su Callejon: non è una situazione semplice perché intanto bisogna trovare l’intesa sul prolungamento ben oltre il 30 giugno in modo da consentire allo spagnolo almeno di completare la stagione in maglia azzurra. Possono ancora esserci minime speranze di un rinnovo che gli consenta di restare più a lungo a Napoli? Rispetto a una settimana fa, qualche spiraglio sì ma è una situazione non semplice. E molto presto riprenderanno i contatti con Gerard Lopez, numero uno del Lille: Osimhen resta il primo della lista per l’attacco, Azmoun intriga ma è anche lui extracomunitario. Esattamente come il difensore Gabriel, un altro da potenziale filo diretto con Lopez e legato al futuro di Koulibaly. Mettendo comunque sempre Osimhen in cima alla lista dei desideri…

Fonte: Alfredopedullà.com