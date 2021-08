Sportitalia – Napoli, si pensa a Juan Jesus per sostituire Luperto

Luciano Spalletti ha bisogno di un quarto centrale per sostituire il partente Sebastiano Luperto: passato all’Empoli, in prestito. Il Napoli, dunque, pensa, come riporta Sportitalia, a Juan Jesus. Il difensore brasiliano si è svincolato, recentemente, dalla Roma. Un giocatore che, tra l’altro, il tecnico di Certaldo lo conosce dai tempi in cui allenava la squadra capitolina. In questa stagione, però, Juan Jesus ha collezionato pochissime presenze: 5, per l’esattezza. Ha bisogno di tempo, quindi, per ritrovare la condizione.

Va ricordato, però, che Spalletti lo utilizzava spesso. L’operazione, poi, comporterebbe poche spese, in un periodo di crisi nel quale bisogna tenere d’occhio il bilancio. In tutte le squadre, s’intende. La società partenopea aveva provato anche ad accaparrarsi Daniele Rugani, ma la Juventus lo ha, prontamente, bloccato. Magari, con la cura del metodico Luciano, può diventare una riserva molto valida. Occhio, si sta accendendo il mercato in casa azzurri.