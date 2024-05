Sportitalia – Panchina Napoli, ecco la strategia di De Laurentiis: da Gasp a Conte

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia: “Aurelio De Laurentiis vuole giocare a nascondino, sapendo che stavolta non può sbagliare. Adesso il passaparola è:aspettiamo Gasperini. Che Gasperini piaccia parecchio al Napoli non ci sono dubbi, il classico segreto di Pulcinella, ma occhio a non snobbare l’Atalanta che ha da sempre la riconoscenza, partita di andata e ritorno, dell’allenatore capace di valorizzare i talenti e di ottenere fantastici risultati. Chiaro, se dovesse vincere l’Europa League Gasp potrebbe salutare e in qualche dichiarazione della vigilia lo ha fatto intuire, ma per ora sono parole. Se vuoi Conte, lo prendi. Intanto, anche Pioli e Italiano sono in attesa. Ma la favola “Conte si è stufato di aspettare” è difficile da credere perché è impensabile ritenere che gli abbiano detto “sei uno dei tanti”. Bisogna avere pazienza”.