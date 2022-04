Sportitalia, Pedullà: “Il Napoli ha deciso: Zerbin giocherà in Serie A”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia riguardo il calciomercato del Napoli: “Il Napoli ha deciso, Zerbin giocherà un anno in Serie A. Gli azzurri hanno intenzione di vedere le sue prestazioni nel campionato italiano e potrebbero prestare il calciatore per fargli fare esperienza fondamentale per il futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli puntano in modo forte sul ragazzo e in futuro potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nel Napoli. Ma prima deve fare una esperienza in Serie A”.