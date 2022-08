“Raspadori tiolare come titolare è stato Kostic, ogni società fa scelte diverse (il Verona ieri ha risparmiato Simeone). Non cambia nulla in direzione Napoli rispetto a ieri. E il Sassuolo, riportiamo, ha gli accordi per Pinamonti”, scrive Alfredo Pedullà, giornalista, su Twitter commentando la scelta del Sassuolo di inserire Raspadori nella lista dei titolari in Coppa Italia.