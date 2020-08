Sportitalia – Sarri verso l’esonero, contatti tra Juventus e Pochettino

Difficilmente Maurizio Sarri siederà sulla panchina della Juventus anche il prossimo anno. L’eliminazione dalla Champions League di ieri potrebbe esser stato un errore fatale per una stagione non di altissimo livello come negli ultimi anni. Secondo quanto racconta Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, la Signora avrebbe già contattato Mauricio Pochettino.

La società starebbe valutando diversi profili per il post Sarri, alcuni molto difficili da raggiungere come Simone Inzaghi, legato alla Lazio fino al 2021. Dunque l’eventuale passaggio in bianconero dipenderebbe anche da Lotito. Negli ultimi giorni, però, ci sarebbero stati dei contatti con l’ex allenatore del Tottenham, che già lo scorso anno piaceva alla Vecchia Signora poi la scelta finale è ricaduta sul tecnico toscano.