Sportitalia – Tuanzebe, sempre più Napoli: scatta il countdown

Axel Tuanzebe al Napoli: è questione di tempo, poco tempo. Dopo quanto vi abbiamo raccontato nelle ultime 48 ore, oggi è la giornata per chiudere in modo da consegnare il difensore centrale a Spalletti subito dopo il weekend. In programma un nuovo vertice telefonico: il Napoli conta di pagare una cifra tra i 400 e i 500 mila euro. E cercherà di strappare il diritto di riscatto ma soltanto se il Manchester United non sparerà cifre alte. In caso contrario, il Napoli procederà egualmente e rapidamente. L’Aston Villa si è ormai rassegnato a perfetto, Tuanzebe al Napoli svolta imminente.