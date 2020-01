Sportitalia – Vecino, l’Everton aveva quasi chiuso 20 giorni fa: con il Napoli nessun contatto

Matias Vecino non è più intoccabile in casa Inter. Il rapporto con Conte non è quello di iniziò stagione, nulla di eclatante ma la scintilla che può portare a una separazione prima di venerdì 31 (ultimo giorno di mercato). Venti giorni fa l’Everton era forte su Vecino ma a quei tempi l’Inter non trattava la cessione. Ora l’Everton ha un nuovo allenatore (Ancelotti), ha cercato timidamente Emre Can (non semplice) e può tornare su Vecino. Il profilo piace al Tottenham ma per il momento i riflettori sono sull’operazione Eriksen. Il Manchester United lo vorrebbe in prestito secco ma l’Inter non ci pensa e aveva provato (senza successo) a chiudere uno scambio con Matic. Il Napoli? Fin qui nessun contatto diretto, Allan che piace all’Inter (anche per luglio) è una storia staccata.

Fonte: Alfredopedullà.com