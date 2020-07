Sportmediaset – Clamoroso Inter: in caso di addio di Conte, ipotesi concreta l’arrivo di Allegri

La brutta ripresa post lockdown si porta dietro malumori meno recenti, sfoghi su un mercato non all’altezza, lamentele pubbliche su una rosa non abbastanza competitiva. Il rapporto tra Antonio Conte e la dirigenza non può certo definirsi idilliaco. L’Inter, però, nonostante certe uscite del suo allenatore, non ha la minima intenzione di chiudere il rapporto. E non solo per gli 11 milioni di stipendio da versargli fino al 2022. Zhang ha sposato in pieno questo progetto e non ha intenzione di distruggerlo dopo una sola stagione.

Resta da capire cosa farà Conte. Le frasi sibilline post Verona hanno lasciato libero spazio a interpretazioni sul suo futuro. Tutto dipenderà dal prossimo mercato. Se non sarà soddisfatto potrebbe pensare di lasciare l’Inter, così come è successo inaspettatamente nel 2014 con la Juventus.

Conte ha già dato precise indicazioni alla società. Se si renderà conto che non c’è la volontà o la possibilità di seguirle, è possibile che decida di andarsene. A quel punto ci sarebbero poche strade percorribili per il club. La più logica vedrebbe Mssimiliano Allegri prendere il posto di Conte come è successo alla Juve. I rapporti con Marotta sono l’indizio più forte a favore della candidatura di Max per la panchina nerazzurra.

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma, se dovesse succedere, Allegri entrerebbe nella storia raggiungendo Trapattoni e Zaccheroni nel club degli allenatori che hanno guidato tutte e tre le grandi del nostro calcio.

Fonte: Sportmediaset.it