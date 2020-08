Le parole di Antonio Conte nel post-partita di Siviglia-Inter sono molto chiare: i suoi rapporti sono ai minimi storici con la società. Zhang non vuole però esonerarlo, il contratto da 12 milioni netti a stagione per i prossimi due anni è un vincolo pesante. Questo è il motivo per il quale la società nerazzurra cambierà allenatore solo in caso di dimissioni, come riporta SportMediaset. Al suo posto è pronto Max Allegri, proprio come sei anni fa la storia può ripetersi.