Sportmediaset – Dzeko verso la Juventus con Milik alla Roma: le ultime

Questa volta la triangolazione è tutta sul mercato, niente schemi sul campo. La Juventus ha deciso di puntare forte su Edin Dzeko che tanto piace al nuovo tecnico Andrea Pirlo. Scavalcato, dunque, Arek Milik che era in testa alle preferenze della Juve targata Maurizio Sarri. Il bomber polacco ora potrebbe servire come “pedina di scambio” con la Roma dove finirebbe al posto proprio del 9 giallorosso. C’è da dire che per ora la trattativa è a livello embrionale e il fatto che le squadre si raduneranno a breve non favorisce i dirigenti che si metteranno al lavoro.

C’è, tuttavia, un terzo incomodo nel discorso di mercato tra bomber. Uno che portava la 9 in bianconero: è Gonzalo Higuain che ha deciso, in barba a tutto, di rimanere juventino ancora per un anno fino quindi alla scadenza del contratto. L’argentino non vuole mollare forte anche dei 7,5 milioni che percepisce. La Juve, dal canto suo, pensa a una buonuscita e le prossime settimane saranno cruciali per definire il discorso.

Tornando all’asse Juventus-Napoli-Roma. La triangolazione è semplice: se Dzeko (che è da tempo corteggiato da Conte e dall’Inter), cederà alle lusinghe dei bianconeri allora Milik potrebbe arrivare a Roma. De Laurentiis lo valuta non meno di 40 milioni, cifra dalla quale difficilmente si allontanerà.

Molto dipenderà da Edin che è molto legato alla Roma e che già in passato ha puntato i piedi proprio per non lasciare quella maglia e quei colori. Se così accadrà allora la Juve cambierà obiettivo. Per ora resta Dzeko il bomber scelto da Pirlo.

Fonte: Sportmediaset.it