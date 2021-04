SportMediaset – Gattuso pronto a dire si alla Fiorentina

Gattuso e il Napoli tenteranno fino a fine campionato di prendersi un posto in Champions prima di dirsi addio. Rino, però, ha già pronta la panchina della prossima stagione: è quella della Fiorentina. Non è un mistero che Rocco Commisso lo apprezzi, e non solo per le comuni origini calabresi. In casa viola è già stato individuato come l’allenatore su cui puntare per il dopo Iachini. Gattuso è stimato a Firenze per la qualità del gioco che riesce a fare esprimere alle sue squadre e per non avere troppe pretese in sede di campagna acquisti.