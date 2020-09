SportMediaset – Juventus, nulla da fare per Suarez: il motivo è la Champions League

Come riporta SportMediaset, il matrimonio tra la Juventus e Suarez non si farà. Il motivo è da ricondurre al passaporto da comunitario, che tarderà ad arrivare. Tramite il proprio entourage, ha saputo che anche se superasse l’esame di italiano non otterrebbe in tempi utili il passaporto. Lo riceverebbe dopo la chiusura del calciomercato e soprattutto dopo la consegna della lista Champions. L’uruguaiano vuole giocare a tutti i costi la massima competizione europea ed è per questo che è già alla ricerca di un club in grado di consentirgli di giocarla.