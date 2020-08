Sportmediaset – Juventus, Pirlo vuole De Paul: incontro con l’agente, rapporti ottimi con l’Udinese

Dopo Fiorentina e Milan, anche la Juventus è tornata alla carica per Rodrigo de Paul. L’agente del fantasista argentino, Augustin Jimenez, ha avuto dei nuovi contatti con la dirigenza della Juventus, illustrando la posizione del proprio assistito all’Udinese. Difficile che de Paul possa rimanere in Friuli per un’altra stagione, ma la richiesta dei Pozzo si aggira sui 30-35 milioni di euro. Cifra che la società bianconera proverà ad abbassare.

Un’indicazione di Andrea Pirlo, secondo alle ultime indiscrezioni dal mondo bianconero. Al nuovo tecnico della Juventus infatti piace molto il modo di giocare di de Paul, tanto da chiedere alla dirigenza di provare a strapparlo all’Udinese e alla concorrenza di Fiorentina e Milan. Partito come trequartista anche in Serie A, nelle ultime due stagioni la crescita in campo dell’argentino è stata esponenziale anche in ruolo meno offensivo, arretrato di qualche metro rispetto alla porta avversaria. Nel campionato appena finito de Paul ha realizzato sei gol e fornito sette assist, completando una maturazione tecnica e soprattutto tattica che hanno permesso a Gotti di schierarlo anche come mezzala in un centrocampo a cinque.

Per questo motivo durante lo strano mercato in arrivo sarà complicato per l’Udinese poter trattenere l’argentino in Friuli. Con uno stipendio da 800mila euro a stagione e tantissimi estimatori in Italia e in Europa, de Paul si sente pronto per il grande salto e i primi approcci con il suo entourage sono già stati registrati. Prima la Fiorentina, poi Roma e Milan, adesso la Juventus con forza con l’agente del giocatore che ha incontrato la dirigenza bianconera per illustrare la situazione del suo assistito.

La valutazione dell’Udinese è di circa 30 milioni di euro tendenti ai 35, ma con la possibilità di inserire nell’accordo bonus o eventuali contropartite – come Mandragora che la Juventus vorrebbe controriscattare – per modificare la parte cash dell’accordo.

Fonte: Sportmediaset.it